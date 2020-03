I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mikel via dalla Turchia per il Coronavirus: “Voglio stare con la mia famiglia”



John Obi Mikel ha lasciato il Trabzonspor, che è primo in classifica nel campionato della Turchia. L’ex centrocampista del Chelsea ha litigato con il presidente del suo ex club e ha lasciato il Paese ed è tornato in Inghilterra, dove vivono la moglie e i figli: “Avrei voluto vincere il campionato con il Trabzonspor, ma nella vita c’è altro oltre al calcio, volevo stare con la mia famiglia”

