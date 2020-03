I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, 20enne sfugge alla polizia gettandosi nel naviglio con le acque basse e si frattura le gambe



Per sfuggire ad un controllo della polizia, impegnata sul territorio di Milano per controllare la circolazione dei cittadini e denunciare chi viene trovato fuori dalla propria abitazione senza una motivazione valida, un ragazzo di 20 anni è saltato nel Naviglio. Purtroppo per lui, però, non aveva fatto i conti con lo svuotamento dello stesso delle acque, e la caduta gli ha provocato diverse fratture agli arti inferiori.

Continua a leggere



Per sfuggire ad un controllo della polizia, impegnata sul territorio di Milano per controllare la circolazione dei cittadini e denunciare chi viene trovato fuori dalla propria abitazione senza una motivazione valida, un ragazzo di 20 anni è saltato nel Naviglio. Purtroppo per lui, però, non aveva fatto i conti con lo svuotamento dello stesso delle acque, e la caduta gli ha provocato diverse fratture agli arti inferiori.

Continua a leggere

Continua a leggere