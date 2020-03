I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, addio al partigiano Tonino Guerra, nome di battaglia Scalabrino



La città di Rho piange il partigiano Tonino Guerra, nome di battaglia “Scalabrino”, uno dei ragazzi in prima linea nella lotta al nazifascismo nel Milanese, accanto al comandante Giovanni Pesce. Fu capo nucleo della 106 Brigata Garibaldi e, dopo la guerra, presidente della sezione Anpi di Rho. “Combattevamo, facevamo sabotaggi, trasportavamo armi. In quei momenti ci immaginavamo come sarebbe stato bello gustare il sapore della libertà”, aveva ricordato in occasione dei 60 anni dalla Liberazione.

