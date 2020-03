I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, arrestato il rapinatore seriale dei tassisti: li minacciava con un coltello



Un rapinatore seriale di 32 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano. Aveva messo a segno diversi colpi, prendendo di mira specialmente i tassisti: entrava in auto, chiedeva di essere accompagnato in una via e poi li minacciava con un coltello. Tra le sue vittime anche il fattorino di una pizzeria, rapinato di 50 euro.

Continua a leggere



Un rapinatore seriale di 32 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano. Aveva messo a segno diversi colpi, prendendo di mira specialmente i tassisti: entrava in auto, chiedeva di essere accompagnato in una via e poi li minacciava con un coltello. Tra le sue vittime anche il fattorino di una pizzeria, rapinato di 50 euro.

Continua a leggere

Continua a leggere