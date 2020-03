I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, doppia rissa nella notte: feriti due uomini raggiunti da diverse coltellate. Uno è grave



Due risse distinte sono avvenute la scorsa notte a Milano e provincia dove due uomini sono stati soccorsi per essere trasportati in ospedale al Niguarda. A riportare le ferite più gravi un uomo di 40 anni colpito in maniera feroce al braccio. In entrambi i casi gli aggressori al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine si erano già dileguati.

