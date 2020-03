I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, morto Enrico Decleva: è stato per 11 anni rettore dell’Università Statale di Milano



Si è spento a 78 anni Enrico Decleva, professore ed ex rettore dell’Università Statale degli Studi di Milano dove ha coperto il ruolo per ben 11 anni, dal 2001 al 2012. Decleva è stato anche presidente della conferenza dei rettori delle Università italiane per 3 anni, dal 2008 al 2011, oltre che presidente del Consiglio della Fondazione Balzan Premio dal 2013.

