I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, resta intrappolato nell’auto in fiamme: morto un 34enne a Cassina Nuova di Bollate



Un uomo di 34 anni ha perso la vita nell’incendio della sua auto a Bollate, nel Milanese. L’incidente è avvenuto la sera di lunedì 16 marzo. Il veicolo era ancora fermo vicino a casa dei genitori della vittima quando ha preso fuoco, forse per un cortocircuito. L’abitacolo è stato avvolto dalle fiamme in pochi secondi. Sul posto vigili del fuoco e soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni disperate. È deceduto nella giornata di martedì.

Continua a leggere



Un uomo di 34 anni ha perso la vita nell’incendio della sua auto a Bollate, nel Milanese. L’incidente è avvenuto la sera di lunedì 16 marzo. Il veicolo era ancora fermo vicino a casa dei genitori della vittima quando ha preso fuoco, forse per un cortocircuito. L’abitacolo è stato avvolto dalle fiamme in pochi secondi. Sul posto vigili del fuoco e soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni disperate. È deceduto nella giornata di martedì.

Continua a leggere

Continua a leggere