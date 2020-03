I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morgan è diventato papà per la terza volta: nata Maria Eco, la figlia che aspettava da Alessandra



Morgan è diventato papà per la terza volta. Ad annunciare la nascita della figlia che il cantautore aspettava dalla compagna Alessandra Cataldo è l’amico deejay Ricc Frost che in un post pubblicato su Facebook rende nota la nascita della piccola: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”.

