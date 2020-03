I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morta la madre di Piero Chiambretti, era stata ricoverata perché positiva al coronavirus



Vladimir Luxuria annuncia la morte di Felicita, madre di Piero Chiambretti. La donna era stata ricoverata insieme al conduttore qualche giorno fa, dopo essere risultata positiva al coronavirus. L’ex parlamentare annuncia via twitter che la donna non ce l’ha fatta: “Sentite condoglianze a Piero, mamma Felicita non ce l’ha fatta”.

