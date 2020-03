I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morta Tonie Marshall, la regista francese di “Sciampiste & Co” con Audrey Tatou



Si è spenta all’età di 68 anni la regista franco-americana Tonie Marshall, in seguito ad una lunga malattia come divulgato dal suo entourage. Era stata la prima donna ad aggiudicarsi i Cesàr, i cosiddetti Oscar francesi, per il film “Sciampiste & Co”, nel quale fece il suo debutto nel cinema anche una giovanissima Audrey Tatou.

