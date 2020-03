I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morti 9 calciatori della Guinea, Diawara: “Che tristezza, riposino in pace”



Amadou Diawara, centrocampista guineano della Roma, ha espresso sui social network dolore e cordoglio per la morte dei 9 calciatori dell’Étoile de Guinée. Il bus a bordo del quale viaggiava la strada è rimasto coinvolto in un incidente stradale, sono 19 i feriti (alcuni in gravi condizioni) tra cui anche il cugino di Naby Keita del Liverpool.

Continua a leggere



Amadou Diawara, centrocampista guineano della Roma, ha espresso sui social network dolore e cordoglio per la morte dei 9 calciatori dell’Étoile de Guinée. Il bus a bordo del quale viaggiava la strada è rimasto coinvolto in un incidente stradale, sono 19 i feriti (alcuni in gravi condizioni) tra cui anche il cugino di Naby Keita del Liverpool.

Continua a leggere

Continua a leggere