Morto David Cruz a 51 anni, era l’ex fidanzato di Jennifer Lopez



All’età di 51 anni è morto David Cruz, il primo fidanzato di Jennifer Lopez. Secondo quanto riportato da TMZ, il decesso sarebbe avvenuto in un ospedale di New York, in seguito alle complicanze di una malattia cardiaca. La storia con la pop star è durata circa dieci anni, da quando lei ne aveva 15, fin quando la popolarità non ha distrutto il loro rapporto.

