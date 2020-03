I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto di Coronavirus a Napoli, parla la moglie: “È un mostro che ti mangia il respiro”



“Arturo si è aggravato dieci giorni dopo i sintomi”. Lo racconta a Fanpage.it la moglie Nunzia Longobardi. “Mio marito non aveva patologie pregresse gravi. Era sempre attentissimo all’igiene. Dai primi di febbraio non era mai quasi uscito di casa. Solo un paio di volte per andare al supermercato. Ora siamo distrutti”. Anche i familiari ora sono in isolamento.

Continua a leggere



“Arturo si è aggravato dieci giorni dopo i sintomi”. Lo racconta a Fanpage.it la moglie Nunzia Longobardi. “Mio marito non aveva patologie pregresse gravi. Era sempre attentissimo all’igiene. Dai primi di febbraio non era mai quasi uscito di casa. Solo un paio di volte per andare al supermercato. Ora siamo distrutti”. Anche i familiari ora sono in isolamento.

Continua a leggere

Continua a leggere