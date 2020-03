I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto il suocero di Adriana Volpe Ernesto Parli, era stato contagiato da coronavirus



Lutto per Adriana Volpe, il suocero Ernesto Parli è morto nelle scorse ore, aveva 76 anni e risultava tra i contagiati da coronavirus. Proprio ieri Adriana Volpe abbandonava in lacrime la casa del Grande Fratello Vip in relazione alle notizie sullo stato di salute di un parente all’esterno della casa.

Continua a leggere



Lutto per Adriana Volpe, il suocero Ernesto Parli è morto nelle scorse ore, aveva 76 anni e risultava tra i contagiati da coronavirus. Proprio ieri Adriana Volpe abbandonava in lacrime la casa del Grande Fratello Vip in relazione alle notizie sullo stato di salute di un parente all’esterno della casa.

Continua a leggere

Continua a leggere