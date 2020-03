I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto Stuart Gordon, regista di horror cult come “Re-Animator”



Addio al regista indipendente americano che diresse classici del genere horror come “Re-Animator” e “From Beyond – Terrore dall’ignoto” ma anche due episodi della serie Masters of Horror, “H.P. Lovecraft’s Dreams in the Witch-House” e “Il gatto nero”. Gordon è morto a Chicago all’età di 72 anni.

