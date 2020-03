I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Motocross, Kiara Fontanesi da favola! Prima vittoria da mamma: “Emozione incredibile”



La sei volte campionessa delle ruote artigliate sbaraglia le rivali Van De Ven e Papenmeier sulla sabbia olandese di Valkenswaard, vincendo gara-1 a poco più di tre mesi dalla nascita della figlia Skyler. Decimo posto in qualifica per Tony Cairoli, alle prese con i problemi fisici per la lesione al legamento del ginocchio destro. La pole va a lituano Jasikonis, 3° Jorge Prado, protagonista del duello con Herlings.

Continua a leggere



La sei volte campionessa delle ruote artigliate sbaraglia le rivali Van De Ven e Papenmeier sulla sabbia olandese di Valkenswaard, vincendo gara-1 a poco più di tre mesi dalla nascita della figlia Skyler. Decimo posto in qualifica per Tony Cairoli, alle prese con i problemi fisici per la lesione al legamento del ginocchio destro. La pole va a lituano Jasikonis, 3° Jorge Prado, protagonista del duello con Herlings.

Continua a leggere

Continua a leggere