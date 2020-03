I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

MotoGP, c’è la data della Virtual Race #2: in gara anche la Ducati



Il team di Borgo Panigale, grande assente con Valentino Rossi alla prima sfida in programma domenica 29 marzo sul circuito virtuale del Mugello, parteciperà alla seconda gara online. La sfida virtuale si terrà il giorno di Pasqua, 12 aprile, anche se non sono ancora confermati né l’orario né su quale pista si terrà la nuova manche, così come se a dare battaglia alla Honda campione in carica con Marc Marquez ci saranno sia il viceiridato Andrea Dovizioso sia il suo compagno di squadra Danilo Petrucci, o solo uno dei due.

