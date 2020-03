I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

MotoGP, Ezpeleta: “Se necessario, correremo anche a Natale”



Il Ceo di Dorna ha chiarito quale sarà il numero minimo di gare della stagione 2020: “Affinché il campionato sia valido, dovremo disputare 13 GP. Ma se ci saranno altri rinvii, gareggeremo in Paesi più caldi. È nostro dovere garantire il maggior numero di gare possibili oltre a fare in modo che le opportunità sportive siano le stesse per tutti”.

