MotoGP virtuale: Valentino Rossi salta il Mugello, il ‘Dottore’ assente nella prima Virtual Race



Valentino Rossi non prenderà parte alla prima gara virtuale organizzata dalla MotoGP in attesa che prenda il via il Mondiale 2020 falcidiato dal Coronavirus. Il ‘Dottore’ non è nell’elenco dei piloti che hanno confermato la propria partecipazione alla virtual race di domenica 29 marzo (con inizio alle ore 15). Da Marc Marquez a Maverick Vinales sono comunque tanti i big della top class che si sfideranno al videogioco sul circuito del Mugello. A rappresentare l’Italia ci sarà Francesco ‘Pecco’ Bagnaia del team Pramac.

