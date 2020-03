I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mourinho, cuore d’oro: consegna cibo e medicine agli anziani a Londra



Il tecnico del Tottenham José Mourinho è stato autore di un gesto estremamente nobile. Il portoghese ha aiutato una serie di persone anziane che a causa del Coronavirus in questo periodo non possono uscire di casa. Mourinho ha portato loro beni di prima necessità, come cibo e anche delle medicine.

Continua a leggere



Il tecnico del Tottenham José Mourinho è stato autore di un gesto estremamente nobile. Il portoghese ha aiutato una serie di persone anziane che a causa del Coronavirus in questo periodo non possono uscire di casa. Mourinho ha portato loro beni di prima necessità, come cibo e anche delle medicine.

Continua a leggere

Continua a leggere