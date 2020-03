I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mulazzano, auto con tre giovani a bordo sbanda e finisce in un fosso: morta una ragazza di 15 anni



Una ragazza di 15 anni è morta e due giovani di 21 anni sono rimasti feriti in un drammatico incidente avvenuto all’alba di ieri a Quartiano, una frazione di Mulazzano, in provincia di Lodi. Il conducente della vettura ha perso il controllo per cause da accertare e l’auto è finita in un fosso. La ragazzina è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

