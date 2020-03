I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Muore la figlia a 39 anni, madre non regge al dolore: muore anche lei il giorno dopo



In giornate in cui l’Italia è messa in ginocchio dal Coronavirus, si muore anche di altre malattie e in circostanze in cui il fato si mette davvero di traverso. Il cuore di Cesarina Tronchin, 89, ha smesso di battere 24 ore dopo la morte di sua figlia, Luciana Dotto, 67 anni. Parla Lisa, nipote e madre delle due scomparse: “Non possiamo fare i funerali”.

Continua a leggere



In giornate in cui l’Italia è messa in ginocchio dal Coronavirus, si muore anche di altre malattie e in circostanze in cui il fato si mette davvero di traverso. Il cuore di Cesarina Tronchin, 89, ha smesso di battere 24 ore dopo la morte di sua figlia, Luciana Dotto, 67 anni. Parla Lisa, nipote e madre delle due scomparse: “Non possiamo fare i funerali”.

Continua a leggere

Continua a leggere