I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

MVRDV vince il concorso per il Shimao ShenKong International Center a Shenzhen



MVRDV è stato selezionato tra 27 progetti come vincitore in un concorso per la progettazione del centro internazionale Shimao ShenKong a Shenzhen, nella nuova città di Universiade, nel distretto di Longgang, a Shenzhen in Cina. Nato in collaborazione con i paesaggisti Openfabric, Shenzhen Terraces è un nuovo complesso urbano con oltre 20 funzioni, tra cui una piccola galleria, una biblioteca e un teatro all’aperto.

Continua a leggere



MVRDV è stato selezionato tra 27 progetti come vincitore in un concorso per la progettazione del centro internazionale Shimao ShenKong a Shenzhen, nella nuova città di Universiade, nel distretto di Longgang, a Shenzhen in Cina. Nato in collaborazione con i paesaggisti Openfabric, Shenzhen Terraces è un nuovo complesso urbano con oltre 20 funzioni, tra cui una piccola galleria, una biblioteca e un teatro all’aperto.

Continua a leggere

Continua a leggere