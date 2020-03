I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nainggolan: “Il Coronavirus? Appena finisce l’isolamento faccio una bella serata delle mie”



Il capitano del Cagliari ha raccontato al profilo Instagram rossoblù come sta vivendo questo particolare momento: “La reclusione la vivo serenamente, cerco di ammazzare il tempo e provo a tenermi in forma. Il mio problema è che a casa non facevo mai nulla, ora invece sono obbligato ad allenarmi”.

