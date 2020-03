I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nainggolan sul Coronavirus: “Ci alleneremo anche per chi non può smettere di lavorare”



Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha voluto sottolineare l’impegno morale dei calciatori nei confronti di chi deve affrontare l’emergenza legata al Coronavirus senza possibilità di fermarsi: “Giusto continuare ad allenarsi anche per chi in questo momento non può smettere di lavorare”.

