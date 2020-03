I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Napoli, 15enne ucciso da carabiniere: stesa davanti alla caserma Pastrengo



Una ritorsione per l’omicidio di Ugo Russo, il quindicenne ucciso stanotte da un carabiniere fuori servizio in via Generale Orsini nel quartiere Santa Lucia di Napoli. A metterla in atto uomini armati dei Quartieri Spagnoli, che a bordo di scooter hanno sparato in aria davanti alla caserma di Pastrengo.

Continua a leggere



Una ritorsione per l’omicidio di Ugo Russo, il quindicenne ucciso stanotte da un carabiniere fuori servizio in via Generale Orsini nel quartiere Santa Lucia di Napoli. A metterla in atto uomini armati dei Quartieri Spagnoli, che a bordo di scooter hanno sparato in aria davanti alla caserma di Pastrengo.

Continua a leggere

Continua a leggere