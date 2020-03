I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Napoli, chi era Ugo Russo, ucciso a 15 anni da un carabiniere durante una rapina



Lavorava come fruttivendolo e si era iscritto a un corso del Comune per imparare un lavoro Ugo Russo, il quindicenne ucciso a colpi di pistola da un carabiniere durante una tentata rapina in via Generale Orsini nela quartiere Santa Lucia a Napoli. Il giovane, raggiunto da tre proiettili è deceduto in ospedale.

