Napoli, Gattuso: “Felice a metà, gran prova rovinata con le distrazioni nel finale”



Il tecnico del Napoli è felice per i tre punti che riavvicinano il Napoli in Zona Europa ma è critico nella gestione della partita: “Nel finale c’è stata troppa sufficienza. Certe cose non possiamo permettercele, dobbiamo essere belli con la palla e brutti come me quando si difende. I 40 punti? Non scherzavo, prima la salvezza poi il resto”

