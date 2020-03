I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Napoli, positivo al coronavirus un primario del Monaldi. Al Cotugno finiti i posti letto



Emergenza coronavirus, all’ospedale Cotugno di Napoli terminati i posti letto. Positivo al tampone per il Covid-19 anche il primario del Reparto di Rianimazione dell’ospedale Monaldi. Intanto nella Città Metropolitana di Napoli sono oltre cinquemila le persone denunciate per avere violato le prescrizioni per l’emergenza coronavirus.

Continua a leggere



Emergenza coronavirus, all’ospedale Cotugno di Napoli terminati i posti letto. Positivo al tampone per il Covid-19 anche il primario del Reparto di Rianimazione dell’ospedale Monaldi. Intanto nella Città Metropolitana di Napoli sono oltre cinquemila le persone denunciate per avere violato le prescrizioni per l’emergenza coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere