Napoli, posto di blocco anti coronavirus, dai balconi parte l’applauso ai poliziotti



Proseguono i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto dei decreti per limitare la diffusione del coronavirus. A Fuorigrotta, quartiere di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato hanno bloccato una delle strade principali per verificare documenti e autocertificazioni. Dai balconi delle case vicine è partito un applauso per loro.

