Napoli-Torino, i tifosi: “Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Coronavirus”



Dalla Curva dei tifosi del Napoli arriva un bell’esempio di solidarietà e condivisione in un momento difficile per la situazione di emergenza nazionale a causa del Coronavirus. “Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Coronavirus”, è lo striscione esposto dai sostenitori azzurri durante il match di campionato contro il Torino.

