Napoli, trascina i cani in scooter su via Marina per allenarli a correre e filma tutto



Un video diffuso su internet e ripreso da Francesco Emilio Borrelli mostra due cani che vengono portati al guinzaglio in scooter e costretti a correre per “allenarsi” a sviluppare velocità. Polemiche in Rete. Borrelli: “Inaccettabile, queste sono persone indegne di accudire degli animali e non dovrebbero averne”.

