Nazionale femminile in semifinale all’Algarve Cup, Linari e Girelli stendono il Portogallo



Vittoria in rimonta in extremis per la Nazionale femminile di calcio contro le padrone di casa del Portogallo nella sfida valida per i quarti di finale dell’Algarve Cup, prestigioso torneo ad inviti. Di Linari e Girelli le reti che hanno permesso alle nostre atlete di conquistare la semifinale contro la Nuova Zelanda.

