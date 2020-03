I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

NBA, quattro giocatori dei Brooklyn Nets positivi al COVID-19



Quattro giocatori dei Brooklyn Nets sono risultati positivi al COVID-19. Il club della NBA ha dato la notizia, ma non ha annunciato i nomi dei cestisti. I giocatori dei Nets sono in isolamento nelle rispettive abitazioni e sono tutti in buone condizioni, tre di essi sono asintomatici. Sono 7 i giocatori della NBA positivi al Coronavirus.

