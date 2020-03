I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nettuno, fermata in pigiama sulla Nettunense: “Seguo mio marito, lo voglio beccare con l’amante”



Una donna è stata denunciata dalla polizia per aver violato il decreto in vigore per contenere il coronavirus: gli agenti l’hanno fermata mentre viaggiava sulla Nettunense in pigiama, quando è stata fermata ha spiegato serenamente che si stava recando ad Anzio per sorprendere il marito insieme all’amante.

