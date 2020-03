I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nicola Porro non è guarito: “Sono ancora positivo al coronavirus”



Il giornalista e conduttore fa sapere via Instagram che la sua guarigione non è ancora completa. Benché non abbia più sintomi da giorni, il tampone di controllo è risultato positivo. Porro aveva spiegato di aver contratto il coronavirus lo scorso 9 marzo. Il suo ritorno in tv con Quarta repubblica, dunque, slitta ancora.

