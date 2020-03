I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nicola Porro positivo al Coronavirus: “Ho tosse e febbre a 39, non mi sta seguendo nessuno”



Nicola Porro è intervenuto a Stasera Italia in collegamento. Il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica è risultato positivo al Coronavirus e si trova in isolamento domiciliare, in attesa di guarire. “Ho la febbre a 39 e una brutta tosse” ha raccontato a Barbara Palombelli “Non mi sta seguendo nessuno. Mi avevano detto che mi avrebbe contattato l’asl ma non li ho sentiti”.

