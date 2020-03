I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Niente squalifica per Ancelotti, sarà in panchina in Chelsea-Everton



Carlo Ancelotti era stato espulso dall’arbitro Kavanagh al termine della partita di Premier League tra Everton e Manchester United. L’allenatore italiano ha subito un turno di squalifica. Ma la sanzione è stata cancellata. Ancelotti ha pagato un’ammenda e così potrà sedere in panchina domenica in Chelsea-Everton.

