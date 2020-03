I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nina Moric abbracciata a Fabrizio Corona: “Quel dolore che ci fa stare bene”



Nina Moric abbraccia Fabrizio Corona nell’ultima foto postata dall’ex modella croata sul suo profilo Instagram. I due, dopo essersi fatti a lungo la guerra, si sono ritrovato per preservare l’equilibrio del figlio Carlos. E Nina conferma di essere ancora profondamente legata al suo ex. “Meritiamo quel dolore che ci fa stare così male. E poi bene, poi male” scrive Nina, citando una canzone di Matteo Faustini per descrivere il loro rapporto.

