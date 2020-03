I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Noi studenti Erasmus dobbiamo restare dove siamo: tornare in Italia ora è troppo rischioso”



Scrivono a Fanpage due studentesse in Erasmus a Madrid, città tra le più colpite al mondo dal Coronavirus. Carlotta e Alessia non condividono le accuse dei loro colleghi bloccati a Barcellona contro lo Stato italiano: “In questo momento è molto più sicuro stare dove si è. Noi abbiamo avuto assistenza, non ci sentiamo abbandonate”.

