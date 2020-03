I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Numeri confusi e false buone notizie: una comunicazione sbagliata ha contribuito al caos coronavirus



Numeri confusi e scostamenti nei dati. Messaggi contraddittori e false buone notizie. Slogan prematuri come “Milano non si ferma” e la scelta controproducente di insistere sulle vittime “anziane e con salute già compromessa”. Anche gli errori di comunicazione da parte delle autorità hanno contribuito ad aumentare il caos e il panico provocati dal coronavirus, portando a comportamenti sbagliati come quelli di chi è andato a sciare, a fare l’aperitivo, è fuggito in treno in piena notte o ha affollato i supermercati.

Continua a leggere



Numeri confusi e scostamenti nei dati. Messaggi contraddittori e false buone notizie. Slogan prematuri come “Milano non si ferma” e la scelta controproducente di insistere sulle vittime “anziane e con salute già compromessa”. Anche gli errori di comunicazione da parte delle autorità hanno contribuito ad aumentare il caos e il panico provocati dal coronavirus, portando a comportamenti sbagliati come quelli di chi è andato a sciare, a fare l’aperitivo, è fuggito in treno in piena notte o ha affollato i supermercati.

Continua a leggere

Continua a leggere