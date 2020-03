I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Occupazione CasaPound, Corte dei Conti: “Palazzo pubblico tolto a collettività per oltre 15 anni”



In una relazione presentata dal presidente regionale della Corte dei Conti Andrea Lupi, si fa il punto sulla situazione del palazzo occupato da CasaPound in via Napoleone III a Roma nel 2003. Secondo quanto riportato da Lupi, l’amministrazione non avrebbe fatto nulla per rientrare in possesso dello stabile, causando un danno erario di oltre 4,5 milioni di euro.

