Oddo: “La gente muore e c’è chi pensa di andare a correre… State a casa, idioti”



Massimiliano Oddo, ex calciatore del Milan e della Nazionale, ha postato su Twitter un messaggio nel quale ha espresso tutta la propria rabbia nei confronti di chi, incosciente del pericolo per il contagio di Coronavirus, chiede quando e se può uscire per fare un po’ di corsa. “Gli operatori sanitari si sacrificano per noi, gli ospedali sono al collasso… ma non rompete i coglioni!”.

