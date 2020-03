I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Oggi Senna avrebbe compiuto 60 anni: perché Ayrton è stato molto più di un pilota



Il 21 marzo del 1960 a San Paolo nasceva Ayrton Senna, uno dei piloti più amati nella storia della Formula 1 non solo per le sue abilità nella monoposto ma anche per le sue qualità umane. Il brasiliano non è mai stato banale nel corso della sua carriera e ancora oggi è una figura di culto per tantissimi appassionati di tutto il mondo.

Continua a leggere



Il 21 marzo del 1960 a San Paolo nasceva Ayrton Senna, uno dei piloti più amati nella storia della Formula 1 non solo per le sue abilità nella monoposto ma anche per le sue qualità umane. Il brasiliano non è mai stato banale nel corso della sua carriera e ancora oggi è una figura di culto per tantissimi appassionati di tutto il mondo.

Continua a leggere

Continua a leggere