Olbia, donna incinta perde il figlio. Sindaco attacca: “Colpa di chi ha chiuso il punto nascite”



Una donna incinta di La Maddalena – in Sardegna – ha perso il figlio che aveva in grembo durante il trasporto all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il sindaco di La Maddalena: “Abbiamo fatto mille battaglie per evitare la chiusura del punto nascita. Sento un sentimento di rabbia e ira, mi ricordo le mie parole quando in una riunione mi comunicarono l’intenzione di voler chiudere il punto nascita e io avevo detto ‘attenzione alle responsabilità'”.

