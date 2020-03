I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ora basta egoismo e narcisismo: è il tempo di riscoprirsi comunità



Le nuove regole contro il contagio da coronavirus, da sole, non servono a nulla. Serve un enorme sforzo di responsabilità collettiva di tutto il Paese. Non possiamo più nasconderci, tocca a noi: mettiamo in soffitta egoismi e narcisismi e facciamo la nostra parte. Sarà lunga, certo, e sarà dura. Ma ne usciremo, se agiamo come comunità e non come singoli.

