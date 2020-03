I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ora Salvini rilancia la bufala complottista del virus creato in laboratorio



In queste ore sui social sta circolando un vide del TgR Leonardo, del 16 novembre 2015, andato in onda su Rai 3, in cui si parla di una ricerca cinese su un virus creato in laboratorio, ottenuto combinando un coronavirus scoperto in una particolare specie di pipistrello cinese con un altro che causa la Sars nei topi da laboratorio. Ma l’attuale epidemia nulla ha anche fare con quella ricostruzione. Eppure Salvini e Meloni hanno rilanciato il servizio, che sta creando allarmismo tra i cittadini.

Continua a leggere



In queste ore sui social sta circolando un vide del TgR Leonardo, del 16 novembre 2015, andato in onda su Rai 3, in cui si parla di una ricerca cinese su un virus creato in laboratorio, ottenuto combinando un coronavirus scoperto in una particolare specie di pipistrello cinese con un altro che causa la Sars nei topi da laboratorio. Ma l’attuale epidemia nulla ha anche fare con quella ricostruzione. Eppure Salvini e Meloni hanno rilanciato il servizio, che sta creando allarmismo tra i cittadini.

Continua a leggere

Continua a leggere