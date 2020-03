I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ordinanza Coronavirus, domani è domenica: più controlli su Lungomare e strade principali



La Regione Campania chiede a prefetti e Comuni di far presidiare i lungomare e i luoghi tradizionalmente affollati di domenica, per evitare che vi siano assembramenti di persone non autorizzate. Ma è malumore con gli Uffici territoriali di governo per la richiesta di Vincenzo De Luca – ribadita anche a mezzo stampa – di conoscere l’esatto numero di uomini delle forze dell’ordine impiegati.

Continua a leggere



La Regione Campania chiede a prefetti e Comuni di far presidiare i lungomare e i luoghi tradizionalmente affollati di domenica, per evitare che vi siano assembramenti di persone non autorizzate. Ma è malumore con gli Uffici territoriali di governo per la richiesta di Vincenzo De Luca – ribadita anche a mezzo stampa – di conoscere l’esatto numero di uomini delle forze dell’ordine impiegati.

Continua a leggere

Continua a leggere