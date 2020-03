I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Otto marzo e gender gap, la parità tra i sessi è lontana un secolo: è ora di cambiare



Ogni 8 marzo ci vengono ricordati i progressi fatti per la parità di genere rispetto agli anni precedenti. E in effetti diversi passi avanti sono stati fatti: ma come possono bastare quando nel mondo il 35% delle donne subisce una qualche forma di violenza fisica o sessuale, quando nell’Unione europea le lavoratrici continuano a essere pagate il 16% in meno rispetto ai colleghi maschi, e quando solo 10 capi di governo su 193 sono donne?

Continua a leggere



Ogni 8 marzo ci vengono ricordati i progressi fatti per la parità di genere rispetto agli anni precedenti. E in effetti diversi passi avanti sono stati fatti: ma come possono bastare quando nel mondo il 35% delle donne subisce una qualche forma di violenza fisica o sessuale, quando nell’Unione europea le lavoratrici continuano a essere pagate il 16% in meno rispetto ai colleghi maschi, e quando solo 10 capi di governo su 193 sono donne?

Continua a leggere

Continua a leggere