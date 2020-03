I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pagelle Juventus-Inter 2-0: Ramsey e Dybala super, Lautaro e Lukaku fuori dai giochi



Anche senza un Cristiano Ronaldo extra lusso la Juventus passa per 2-0 sull’Inter grazie al rocambolesco gol in mischia di Ramsey ed alla perla del sontuoso Dybala. Capace, in appena otto giri di orologio, di esaltarsi e siglare un meraviglioso gol sullo spaesato Young. Male, per l’Inter, il pacchetto avanzato tandem offensivo Lukaku-Martinez mai in grado di scalfire la forte corazza difensiva di Bonucci e de Ligt.

